Trafikkulykke på Sveio

Nødetater er på vei til Rødsneset på Sveio etter melding om en trafikkulykke. Ulykken har skjedd på E39. Det er svært glatt på stedet, melder politiet.

Tre biler har vært involvert i trafikkuhellet. I en tidligere melding skrev politiet at det var to biler involvert. En person har blitt tilsett av ambulansepersonell, men det er ikke meldt om alvorlig personskade.

Ingen av førerne har vært påvirket av alkohol.

Det er behov for tauing av to av bilene. Trafikken går forbi i et kjørefelt.