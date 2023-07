Trafikkulykke på Osvegen

Det har vært en trafikkulykke mellom to personbiler på Osvegen i Bergen.

– En av bilene kom ut fra en sidevei, så det er front mot side. Det er en del materielle skader på en av bilene, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen.

Det er ikke meldt om personskader, alle skal være oppegående, sier Magnussen.

Det har blitt beskrevet for politiet at det handler om brudd på vikeplikt. Politiet er nå på stedet for å nøste opp i hva som har skjedd.

Det er ingen trafikale problemer som følge av hendelsen, begge bilene står utenfor veibanen.