Trafikkulykke på Osterøy

På Bruvikvegen på Osterøy i Vestland har det vore ei trafikkulykke der to bilar er involvert. Naudetatar kom til staden og politiet rapporterte at det var snakk om påkøyrsel bakfrå. Ingen skadde. Begge køyretøy har behov for berging. Trafikken flyt forbi skadestaden.