Trafikkulykke på Haukås

En bil og en motorsykkel var innblandet i en trafikkulykke på Haukås i Bergen i morges. Motorsykkelføreren klaget over smerter og ble tatt med til sykehus for kontroll. Føreren av bilen, en mann i 80-årene, er mistenkt for å ha brutt vikeplikten. Førerkortet hans er midlertidig beslaglagt.