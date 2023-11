Trafikkulykke på Gaupås

To biler har kollidert på E16 på vestsiden av Gaupåstunnelen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen. Ingen personer skal ifølge politiet være skadet. Kjørefeltet retning Åsane er inntil videre stengt. Det fører til store problemer for trafikken i området, som inntil videre blir dirigert av politiet. Bilberger er bestilt for å fjerne de to kjøretøyene.