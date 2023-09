Trafikkulykke på E39 i Høyanger

Det har vore ei trafikkulykke mellom to bilar på E39 like nord for Vadheim i Høyanger. Naudetatane er på veg.

I fylgje politiet er det ikkje meldt om alvorlege personskadar. 110 Vest melder at alle involverte skal vere ute av bilane.

Det er redusert framkome på E39 på grunn av ulykka, melder Vegtrafikksentralen.