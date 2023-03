Trafikkulykke på E16 i Arna

To kjøretøy har vært innblandet i en trafikkulykke på E16 i Arna. Ulykken skal ha skjedd i rundkjøringen ved Øyrane Torg. Totalt sju personer satt i de to bilene, men ingen av dem skal være fastklemt.

Politiet melder at bilene er flyttet ut av veibanen slik at annen trafikk kan passere. Ambulansepersonell skal kontrollere de sju som satt i de to bilene.