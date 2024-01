Trafikkulykke på Danmarksplass

To biler var innblandet i et trafikkuhell i sørgående retning på Danmarksplass i Bergen like etter klokken 09.00. Den ene bilen skal ha kjørt inn i den andre bakfra. Totalt tre personer var involvert i ulykken. En av dem klaget over smerter i nakken og ble kjørt til legevakt for kontroll.