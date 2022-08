Trafikkulykke på Bømlo

To biler har kollidert på Bømlo i krysset mellom Grindheimsvegen og Mostravegen. Det satt til sammen tre personer i bilene. Ingen av dem skal være fastklemt, men en person klager over smerter i brystet og i en fot. En person er kjørt til sykehuset på Stord med ambulanse, mens de to andre er sendt til lokal legevakt for kontroll. Brudd på vikeplikten kan være årsaken til ulykken, skriver politiet.