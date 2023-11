Trafikkulykke på Askøy

To biler var innblandet i en trafikkulykke i Stongafjelltunnelen på Askøy like før klokken 07.00. Ifølge politiet skal det dreie seg om en påkjørsel bakfra. Ingen personer skal være skadet. Tunnelen var stengt i en periode, men er nå åpnet for trafikk. Det er køer i området.