Trafikkulykke på Askøy

Det har skjedd ei trafikkulykke på fv. 562 på Askøy. Det er to bilar involvert. Politiet trur at ein av bilane har kome over i motgåande køyrefelt. Det var til saman tre personar i bilane, og alle har kome seg ut, melder Vest politidistrikt. Dei blir sett til av helsepersonell på staden. Ein av førarane blir teken med til Haukeland for ein sjekk. Det er manuell dirigering på staden, og bilbergar er bestilt.