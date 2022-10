Trafikkulykke på Askøy

En bil kjørte inn i en annen bakfra ved utkjørselen fra en parkeringsplass i Juvik på Askøy like før klokken 12. De to førerne var alene i bilene og skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Den ene av dem, en kvinne i 70-årene, klaget over smerter i nakken etter ulykken. Hun ble kjørt med ambulanse til legevakt for kontroll.