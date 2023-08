Trafikkulykke mellom Flåm og Aurland

Det er meldt om ein trafikkulykke på E16 mellom Flåm og Aurland. Ulykka skal ha skjedd ved Nautavikneset og det er ein MC involvert.

– Det er ein motorsykkel som har krasja, seier Shahrooz Lahooti i 110 Vest. Han fortel at det var to personar på motorsykkelen, og at dei begge verkar oppegåande.

– Dei står i vegkanten. Politi og helse er på veg til staden, seier han.

Det er fri ferdsel på E16 etter ulykka.