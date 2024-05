Trafikkulykke langs Sandvinvatnet

Tre personar er sende til sjukehus etter ei trafikkulukke på Rv. 13 Røldalsvegen – Odda ved Sandvinvatnet. Skadeomfang er førebels ikkje kjent, skriv politiet på X. Det er snakk om ei møteulukke som har skjedd like sør for Vasstun. To bilar er involverte. Vegen er no stengd og det er meldt om ein del kø i begge retningar.