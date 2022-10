Trafikkulykke i Rollandskrysset

Naudetatane er på veg til staden etter at to bilar har vore involvert i ei trafikkulykke i Rollandskrysset i Åsane i Bergen. Dei involverte personane skal vere vakne og bevisste, melder Vest politidistrikt. Vegen er open for trafikk etter uhellet.