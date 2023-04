Trafikkulykke i Øygarden

Politi og ambulanse har rykket ut til Straume i Øygarden etter flere meldinger om at en bil har kollidert med flere kjøretøy. Bilens ferd skal til slutt ha endt i en rundkjøring.

Politiet skriver at det er mulig at føreren har hatt et anfall, men det er foreløpig ikke sikkert. Politi og ambulanse er på stedet. Det skal ikke være noen skadde.