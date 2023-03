Trafikkulukker stengjer Sjukehusvegen

Ein lastebil og ein personbil har støytt saman på Sjukehusvegen på Nordfjordeid. Dette er vegen opp mot sjukehuset, og vegen er no stengd for trafikk. Ingen av dei to involverte personane har kome til skade. Politiet opplyser at det er behov for bilbergar.