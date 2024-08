Trafikkulukke ved Espe

Like før kl. 05 i natt fekk politiet melding om ei trafikkulukke på Rv. 13 ved Espen i Ullensvang. Eit køyretøy med tre personar i hadde køyrd i ein betongkant, som førte til at airbag blei utløyst og at bilen mista eit hjul. Dei tre personane vart ikkje skadd i ulukka. Bilen er berga og politiet opprettar sak.