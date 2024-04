Trafikkulukke på Stord

Ein bil har vore involvert i ei trafikkulukke på Fjellgardsvegen på Stord. To personar var i bilen og skal ikkje ha store skadar, men sjåføren blir sendt til legevakt for ein sjekk, ifølgje Sør-vest politidistrikt. Først var det meldt at det skjedde på E39, ved avkøyringa til Kyvik.