Trafikkulukke på Stord

To bilar kolliderte like før klokka 16 i ettermiddag på E39 ved Heiane på Stord. Alle involverte er medvitne, og det er ikkje meldt om alvorleg skade, opplyser politiet. Ein førar er teken med av ambulanse til legevakt for sjekk. Ulukka skal ha skjedd i samband med ein u-sving, og politiet opprettar sak. Bilbergar har vore på staden, og E39 er open igjen.