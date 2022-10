Trafikkulukke på Stad

Like før klokka 12 vart det meldt om ei trafikkulukke i Vestkappvegen på Stad. Det vart meldt at ein bil var involvert og hadde gått rundt. Det var berre sjåføren som var i bilen, og vedkomande kom seg ut. Hen er frakta til legevakta. Naudetatane rykte ut til staden. Ved halv totida melder politiet at det er mogleg at ulukka har skjedd på grunn av ein unnamanøver av ein møtande bil. Politiet avhøyrer vitne på staden.