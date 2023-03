Trafikkulukke på Os

To bilar har vore involverte i ei trafikkulukke i Stølsvegen på Os. Ulukka skal ha skjedd like over klokka 15 og naudetatane har rykt ut til staden. Totalt tre personar er involverte. Dei får tilsyn av helsepersonell på staden, men skadeomfanget er uvisst. Den eine sjåføren fekk førarkortet inndrege på grunn av brot på vikeplikta.