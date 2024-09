Trafikkulukke på E39 i Førde

Fire personar i to personbilar er involverte i ei trafikkulukke på E39 ved Bekkjavatnet like sør for Førde i Sunnfjord. Ein av personane sit framleis i bilen, men er ikkje fastklemd. Det er så langt ikkje meld om personskadar.

Hendinga skal ha skjedd i ein sving, og ein bil står i grøfta. 110 Vest opplyser at begge bilane er gjort straumlause for å hindre eventuell brann. Det er manuell dirigering forbi ulukkesstaden.