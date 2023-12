Trafikkulukke på Bulken

Like over klokka 5 fekk politiet melding om ei trafikkulukke på E16 ved Midtøyni mellom Evanger og Bulken.

– Ein bil har hamna i autovernet, over i motgåande køyrefelt og så i grøfta, seier operasjonsleiar i politiet, Knut Dahl-Michelsen. Føraren er vaken og medviten og får tilsyn av helsepersonell. Han blir teken med til Voss sjukehus. Det er ikkje meldt om trafikale problem, og heller ikkje om fleire involverte. Naudetatane har rykt ut til staden. Brannvesenet melder at det er glatt køyrebane i området. Trafikken kan passera. Litt over klokka 06 er vegen open for fri ferdsel.