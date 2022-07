Trafikkulukke på Bømlo

Klokka 8 fekk politiet melding om ei trafikkulukke i Sakseidvegen på Bømlo. Dei meldte at ein motorsykkel hadde køyrt av vegen. Seinare viste det seg at dette var ein moped. Føraren klaga på smerter i ein fot og er køyrt med ambulanse til Stord sjukehus. Det er store materielle skader på mopeden. Elles er skadeomfanget ukjent.

Vegen var tidlegare stengd, men frå klokka 08.40 går trafikken forbi. Ein motorsykkel skal ha køyrt av vegen. Politiet meldte tidlegare at mykje tyder på at mopeden har treft ein stein, slik at føraren har blitt kasta av sykkelen, men etter å ha avslutta på staden er det uklart kva som har forårsaka uhellet. Dei opprettar sak.