Trafikkulukke i Svelgen

110 Vest melder at ein bil har gått rundt og ligg på taket i Svelgen i Bremanger kommune. Hendinga skal ha skjedd like utanfor Storefosstunnelen på fylkesveg 314. Det har vore to involverte i bilen. Begge desse er ute av køyretøyet, men bilen ligg i vegbana. Trafikken går delvis uhindra. Brannvesen er på staden.

– Dei involverte verkar lettare skadd, seier Tore Fanebust, vaktkommandør i 110 Vest.