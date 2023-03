Trafikkulukke i Stryn

Tor personar er sende vidare med ambulanse etter eit trafikkulukke i Stryn sentrum i dag. Det er ein lastebil og personbil som har kollidert. Tre personar er involverte, to var i personbilen, og ein i lastebilen. Politiet kan førebels ikkje seie noko om skadeomfang, ut over at dei er vakne og medvitne. Det er manuell dirigering på staden, melder Statens vegvesen-