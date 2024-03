Trafikkulukke i Kanalveien i Bergen

To personbilar var involverte i ei ulukke i krysset mellom Kanalveien og Minde Alle i Bergen. Det var tre personar i bilane. Alle tre var vakne og medvitne, ingen var fastklemde, melde politiet. Ei kvinne og eit barn blei køyrde i ambulanse til legevakta i Bergen. Skadeomfanget er ukjent. Grunnen til ulukka er truleg at ein bil har køyrt på raudt lys. Kollisjonen skal ha skjedd i låg fart. Klokka 18.45 er bilane fjerna frå staden og krysset er opna for fri ferdsel. Politiet har ikkje fått snakka med dei involverte.