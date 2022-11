Trafikkulukke i Jondal

Naudetatane rykker no ut til ei trafikkulukke på fylkesveg 550 ved Jonatunnelen i Jondal. Det er to bilar involverte i det som er ei mogleg front mot front ulukke, opplyser politiet. Ingen skal vere fastklemt. Ulukka skal ha skjedd utanfor tunnelen på nordsida. Vegen er no stengd, opplyser Statens vegvesen.