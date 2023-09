Trafikkulukke i Førde

Klokka 13.18 fekk politiet melding om ei ulukke mellom to bilar i Førde. Til saman tre personar var involverte, i det som var ein påkøyrsel bakfrå. Politiet skriv på X/Twitter at det er glatt på staden, og at det var ein av dei involverte som sjølve melde frå til politiet.Dei tre er vakne og medvitne.