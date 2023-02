Trafikkulukke i Etne – ein person kritisk skadd

Ein person er kritisk skadd etter ei ulukke på E134 ved Vågen i Etne. Vedkomande vil verta flogen med luftambulanse til sjukehus.

– Det ser ut til at det har vore ei front mot front-ulukke mellom ein personbil og ein lastebil, og at ein tredje bil har kome inn i ulukka rett etterpå, seier operasjonsleiar John Ask i Sør-Vest politidistrikt.

Personen som er kritisk skadd sat ei tid fastklemd, og skal ha køyrd personbilen som frontkolliderte med lastebilen. Ulukka skal ha hendt like nord for fylkesgrensa, om lag 300 meter inn i Etne kommune.

Politiet opplyser at det er glatt på staden. Vegen er stengt.