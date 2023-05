Trafikkulukke i Eikangervåg var parkert bil

Klokka 14.50 melde politiet at ein bil har køyrt i grøfta på E39 ved Ostereidet. Klokka 15.20 kom dei med ei oppdatering der dei skriv at det ikkje har vore noko ulukke, men at ein bil har parkert utanfor vegbana. Trafikken kan passera på staden.