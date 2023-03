Trafikkulukke i Bønesskogen

To personbilar er involverte i ei trafikkulukke i Bønesskogen. Det var til saman tre personar i dei to bilane, alle er bevisste, melder politiet. Ulukka skal ha skjedd ved at den eine bilen har kome for langt ut på sida og då han svinga tilbake trefte han ein møtande bil. Naudetatane er på veg. Vegen er no stengd.