Trafikkulukke i Åsane

Ein bil har kollidert i ein parkert bil i Eidsvågveien i Åsane i Bergen. To personar blir sett til av helsepersonell på staden. Politiet meldte først at det var ein frontkollisjon mellom to bilar i fart, men det var berre éin bil som var i rørsle. Dei to involverte var førar og passasjer i den same bilen. Enn så lenge er vegen rundt Eidsvågsneset stengd ved Tolldalen.