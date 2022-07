Trafikkuhell ved Sartor senter

Ei kvinne i slutten av tenåra er sendt til legevakt for sjekk etter eit trafikkuhell på RV 555 ved Straume i Øygarden. Politiet kan førebels ikkje seie noko om årsaka til hendinga ut over at kvinna har køyrt av vegen og i fjellveggen. Politiet har kverrsett førarkortet. Trafikken går som normalt.