Trafikkuhell ved Gamle Bergen

To køyretøy har krasja ved Gamle Bergen på E39, melder Bergens Tidende. Trafikkoperatør Stein Nestås seier til avisa at det er passering på staden, men at trafikken flyt treigt. Entreprenør har vore på staden og fjerna restar som skal ha kome ut i vegbana. Det eine av dei involverte køyretøya står i busslomma ved Gamle Bergen.