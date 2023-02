Trafikkuhell var usamde sjåførar

Politiet rykte i morgontimane ut til melding om ei trafikkulukke med to bilar i Naustdalsvegen i Førde. Det synte etter kvart at det ikkje har vore noko kollisjon, men at det har vore ein uoverenstemmelse mellom to bilførar, der den eine tilsynelatande skal ha sprunge inn i bilen til den andre. Språkproblem gjer at politiet har problem med å få oversikt over hendingsforløpet.