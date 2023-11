Trafikkuhell stengte Fløyfjellstunnelen

Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen ble stengt onsdag ettermiddag på grunn av et trafikkuhell. Et felt er nå åpnet igjen, i sørgående retning. Det er snakk om en påkjørsel bakfra. Det er to biler involvert, med en person i hver bil.

– Begge er våkne, men en av dem skal ha veldig vondt i en arm, sier operasjonsleder i politiet, Helge Blindheim.

Uhellet store trafikale problemer. Alle nødetater har rykket ut til stedet. Taubiler er rekvirert, og begge biler trenger berging.