Trafikkuhell stengde veg i Hyllestad

Fylkesveg 5655 Skifjordvegen var ein liten periode stengd like vest for Sørbøvågen i Hyllestad. Politiet opplyser at to lastebilar støytte saman i låg fart. Lastebilane skal ha treft kvarandre i front. – Ingen personar er skadde, men det var litt materielle skader, opplyser operasjonsleiar Bjarte Rebnord. – Lastebilane var så pass køyrbare at ein fekk flytta dei slik at trafikken kunne passere, legg han til. Bilbergar er på veg.