Trafikkuhell på Stord

En motorsykkel var innblandet i et trafikkuhell på E39 ved Kattatveit på Stord like før klokken halv åtte i morges. Ifølge politiet var ingen andre kjøretøy innblandet i ulykken. Føreren av motorsykkelen skal ha blitt lettere skadet, og ble kjørt med ambulanse til legevakt for kontroll. Trafikken går som normalt forbi ulykkesstedet.