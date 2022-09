Trafikkuhell på Sognefjellet

Ein bil med campingvogn skal ha køyrt av fylkesveg 55 over Sognefjellet. Samstundes skal det også vere utløyst ein naudpeilesendar område. Vest politidistrikt opplyser at dei no prøver å få avklara om det er samanheng mellom alarmen og utforkøyringa.