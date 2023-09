Trafikkuhell på Nattlandsveien

Klokken 16.02 fikk politiet melding et trafikkuhell mellom to personbiler på Nattslandsveien like ved Mannsverk i Bergen.

Det er ikke meldt om en personskade, og kjøretøyene er flyttet ut av veibanen.

I en oppdatering klokken 16.38 skriver Vest politidistrikt at begge partene fyller ut skademelding, og at skadestedet er ryddet. Politiet avslutter på stedet.