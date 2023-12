Trafikkuhell på E39 mellom Sande og Førde

Det har skjedd eit trafikkuhell på E39 ved Lunde mellom Sande og Førde, der ein bil har køyrd i ein betongkant, melder Vegtrafikksentralen. Det var éin person i bilen, vedkomande er sendt til legevakt for ein sjekk. Det skal vere mogleg for andre bilar å komme forbi. Politiet på staden melder om at det er glatt i området.