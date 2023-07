Trafikkuhell på E16

E16 Risnes- og Romslotunnelene er stengde på grunn av ei trafikkulykke mellom Trengereid og Arna, melder Vegtrafikksentralen. Politiet skriv på Twitter at det har vore ei ulykke mellom to biler og at det er mogleg front mot front-kollisjon. Ingen er fastklemde, og naudetatane er på veg.