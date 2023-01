Trafikkuhell på Bømlo

Det har vore eit trafikkuhell på Bømlo. Politiet melder at naudetatane vart varsla via automatisk bilvarsling. Då brannvesenet kom til staden melde dei at det dreier seg om eit trafikkuhell utan personskade. Det er nokon trafikale utfordringar på staden. Bilbergar er bestilt.