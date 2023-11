Trafikkuhell i Øygarden

Mandag formiddag rykket nødetater ut til fylkesvei 561 ved Osundet bru i Øygarden, etter melding om trafikkuhell. En bil skal ha kjørt av veien og deretter inn i veibanen igjen.

Bilfører skal være uskadd, men det er mistanke om at vedkommende kjørte i ruspåvirket tilstand. Førerkortet er beslaglagt, og politiet oppretter sak.

Like før klokken 12 opplyser politiet at veien er åpnet igjen for trafikk.