Trafikkuhell i Eidsvågtunnellen

E39 Eidsvågtunnelen er stengt i retning Bergen sentrum grunna trafikkuhell der ein MC-førar har sklidd. Føraren er oppegåande. Politiet melder at nødetatene er på veg.

Klokka 19.50 melder vegtrafikksentralen at vegen er open for trafikk igjen. Føraren har ikkje behov for helsehjelp.

Avkjøringen ned mot Helleveien er fortsatt stengt.