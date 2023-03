Trafikkuhell i Bergen: Politiet jobbar med å få tak i sjåføren

Ein bil har vore involvert i eit trafikkuhell i Steinsviksvegen i Bergen. Politiet har ikkje informasjon om at nokon skal vera skadde. Politiet skriv på Twitter at dei er framme på staden klokka 08.17. Då er ikkje føraren lenger der, så politiet jobbar no med å få tak i vedkomande. Bergingsbil er bestilt.