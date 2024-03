Trafikkuhell i Bergen sentrum

Klokken 16.04 kolliderte en sivil politibil og en personbil i krysset Foreningsgaten og Olav Kyrres gate i Bergen, opplyser Vest politidistrikt.

Den sivile politibilen var under utrykning med blålys og sirene, og kjørte på rødt lys. Fem personer var involvert totalt. To fremstår uskadd og tre av de er våken og bevisst, men ble kjørt i ambulanse til Bergen legevakt for nærmere undersøkelse.

Politiet jobber nå med å innhente opplysninger og dokumentere åstedet.