Trafikkuhell i Alver – trur sjåfør var rusa

110 Vest melder om eit trafikkuhell i Alver i Strandavegen klokka 06.35. Det er materielle skader og lekkasje frå køyretøyet, men det var ingen personar i bilen. Operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt seier det var ein forbipasserande som melde frå om at det stod ein bil midt i vegbana. Politiet har oppsøkt sjåføren og mistenkjer at vedkommande er rusa. Han blir teken med til legevakt for blodprøve. Vegen blei stengt i ein periode, men opna att 08. 52, melder Vegtrafikksentralen. Bilbergar har vore på staden.